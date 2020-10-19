Yunanistan'dan Doğu Akdeni'deki çatışma ihtimalı açıklaması

Kathimerini gazetesinin internet sitesinde İngilizce yayımlanan bir haber yorumda, Yunan ordusunun, “Türkiye’nin olası tahriklerine karşı” üst seviyede alarmda kalmayı sürdürdüğü belirtilerek, Yunan donanmasına, Türkiye’nin ilk adımı atması halinde yanıt vermesi için onay verildiği aktarıldı.

Yunanistan’ın bölgede hem diplomatik hem de askeri açıdan uzun bir krize karşı hazırlıklarını sürdürdüğü ifade edilen yazıda, AB’nin Türkiye’ye yıl sonuna kadar verdiği ültimatom ile birlikte ABD başkanlık seçimi sonuçlarının da Atina tarafından yakından izlendiği hatırlatıldı.

Yunan donanması, Doğu Akdeniz için askeri planları masaya yatırdı

Yunan gazetesi, Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin daha önce Ege Denizi’nde Türkiye ile olası askeri kriz ve çatışma hali için planlarını yaparken şu anda Doğu Akdeniz için farklı askeri strateji ve planların masaya yatırdığını yazdı.

Kathimerini, Yunan donanmasının özellikle , Oruç Reis araştırma gemisini Doğu Akdeniz’de durdurmak ve engellemek için askeri stratejilere odaklandığını bildirdi.

Kathimerini, Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin, Oruç Reis araştırma gemisinin bölgede enerji kaynağı bulması halinde, Türkiye’nin bölgeye Yavuz sondaj gemisi göndermesi ihtimaliyle krizin derinleşme ihtimaline karşı ayrıca hazırlıklarını sürdürdüğü yazdı.

Türkiye’ye karşı İsrail, Mısır ve BAE ile ilişkiler güçlendirilecek

Yunanistan’ın diploması alanında izleyeceği politikalara da yer veren Kathimerini, AB dönem başkanı Almanya’dan daha fazla inisiyatif bekleyen ve Brüksel’in Ankara’ya yaptırım uygulaması için bastıran Atina’nın bölgede Türkiye’ye karşı İsrail, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedeflediğini duyurdu.

Kaynak: Euronews