Mağrip El Kaidesi'nin yeni lideri belli oldu

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransız ordusunun, bölgesel ortaklarının da desteğiyle 3 Haziran'da Mali'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda, Kuzey Batı Afrika'da faaliyet gösteren Mağrip El Kaidesi'nin (AQIM) lideri Abdelmalek Droukdal'ın ve ona yakın isimlerin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Reuters haber ajansına göre, Abdelmalek Droukdal'ın öldürülmesinin ardından Mağrip El Kaidesi'nin yeni liderini belirlediği bildirildi.

Haberde, örgütün yeni lideri olarak, Ebu Ubeyde Yusuf al-Annabi lakaplı Şeyh Mücahid Yezid Mübarek belirlendiği bilgisi verildi.