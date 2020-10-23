İslami Radyo ve Televizyonlar Birliği'nden ABD'nin yaptırım kararına tepki

İslami Radyo ve Televizyonlar Birliği (IRTU) bu kurumu yaptırım listesine alan ABD Hazine Bakanlığı'nın kararına tepki gösterdi.

Bu kurumdan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"IRTU herhangi bir hükümete bağlı olmayan, uluslararası yasalar ve standartlara uygun olarak faaliyet gösteren bağımsız bir uluslararası sivil toplum kuruluşudur. Bu kurumun ana misyonu, hakiki İslam'ın evrensel insani mesajını ve gerekç bilgilerı insanlara ulaştırmak, insani değerleri savunmak ve dünyada zulme uğrayan insanları kollamaktır."

ABD’nin attığı adımının kınandığı açıklamada, "Bu kurum dünyadaki özgürlükseverler ve masum insanların sesi olarak amaçlarına ulaşana kadar görevini südürecektir. Beyaz Saray'ın sultacı doğasını yansıtan bu kararı ABD’nin ifade ve düşünce özgürlüğünü ihlal ettiğinin bir işaretidir." denildi.

İslami Radyo ve Televizyonlar Birliği ayrıca, yaptırımların kaldırılması için ilgili uluslararası kuruluşlara başvurma hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.

ABD Maliye Bakanlığı, 2020 seçimlerini hedef aldığı iddia edilen bir dezenformasyon kampanyası nedeniyle İslami Radyo ve Televizyonlar Birliği’ne (IRTU) yönelik yaptırım kararı aldığını bildirmişti.