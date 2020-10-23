İran'dan ABD'li diplomatlara misilleme yaptırım kararı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi'nin yaptırım listesine alınmasına misilleme olarak ABD'lı bazı diplomatlara yaptırım uygulamaya karar verdiğini bildirdi.

Hatipzade'nin paylaşımında, "ABD'nin Irak Büyükelçisi Matthew Tueller’in Irak ve bölgedeki terör eylemlerini koordine etmede, General Süleymani'ye yönelik suikastta ve İran’a yönelik uygulanan yaptırımlar sürecinde etkili rolü olmuştur. Bugün İran, Toller’i ve kötü eylemlerde rolü olan diğer iki ABD yetkilisini yaptırım listesine almıştır. İran karşıtı adımlar yanıtsız kalmayacak." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İran ve halkına karşı terörist faaliyetlerde bulundukları, terör örgütleri IŞİD ve El-Nusra'ya yardım ettikleri, General Kasım Süleymani suikastı ve İran'a yönelik ambargoda rolleri oldukları gerekçesiyle ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller ile yardımcısı ve Erbil Başkonsolosu Rob Waller yaptırım listesine eklenmiştir." denildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin attıkları adımların İran'ın "İnsan hakları ihlalleri ve ABD'nin bölgedeki terörizmiyle mücadele yasası" kapsamında değerlendirileceği ve Tahran yönetimine bağlı ilgili birimlerin bu doğrultuda hareket edeceği belirtildi.

ABD yönetimi, İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi ile iki üst düzey Hizbullah yetkilisini yaptırım listesine almıştı.

Bu karara ilişkin açıklamada bulunan Büyükelçi İrec Mescidi, "Bu haberi duyduğumda çok sevindim. Elbette cani ve terör rejimi ABD, 80 milyon İranlı ile beni bir kez daha yaptırım listesine ekledi ve salgın zirve yaptığı dönemde vatandaşlarımla birlikte binlerce çocuk ve hasta insanın ilaç ve yiyeceğe ulaşmasını zorlaştırarak insanlık dışı baskılar uyguladı." dedi.

ABD Hazine Bakanlığının kendisini yaptırım listesine almasına tepki gösteren Mescidi sözlerine şunları da ekledi:

"Amerika’nın bu yaptırım kararı, İran İslam Cumhuriyeti ile halkımın kutsal hedeflerine ulaşma yönündeki azmimi daha güçlendirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu ve Kudüs Gücü, Allah yolunda cihat edenler ve tüm özgürlükseverler için şeref belgesidir. Hiç şüphesiz İslami Direniş Ekseni, İran’ın tam desteğiyle, terör rejimi Amerika ve işgalci İsrail'e karşı mücadelesini sürdürecek ve İlahî zafere ulaşacaktır."