ABD'nin yaptırım kararı azmimi daha da güçlendirdi

ABD yönetimi, İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi ile iki üst düzey Hizbullah yetkilisini yaptırım listesine aldı.

Bu karara ilişkin açıklamada bulunan Büyükelçi İrec Mescidi, "Bu haberi duyduğumda çok sevindim. Elbette cani ve terör rejimi ABD, 80 milyon İranlı ile beni bir kez daha yaptırım listesine ekledi ve salgın zirve yaptığı dönemde vatandaşlarımla birlikte binlerce çocuk ve hasta insanın ilaç ve yiyeceğe ulaşmasını zorlaştırarak insanlık dışı baskılar uyguladı." dedi.

ABD Hazine Bakanlığının kendisini yaptırım listesine almasına tepki gösteren Mescidi sözlerine şunları da ekledi:

"Amerika’nın bu yaptırım kararı, İran İslam Cumhuriyeti ile halkımın kutsal hedeflerine ulaşma yönündeki azmimi daha güçlendirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu ve Kudüs Gücü, Allah yolunda cihat edenler ve tüm özgürlükseverler için şeref belgesidir. Hiç şüphesiz İslami Direniş Ekseni, İran’ın tam desteğiyle, terör rejimi Amerika ve işgalci İsrail'e karşı mücadelesini sürdürecek ve İlahî zafere ulaşacaktır."