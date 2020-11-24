Bugünkü Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde İran İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin huzurunda yapıldı.

Toplantıda konuşma yapan Devrim Lideri, ABD'nin uyguladığı yaptırımlara ilişkin, “İran halkına karşı işlenen yaptırımlar cinayeti yıllardır devam ediyor, ancak son üç yılda yoğunlaştı. Bu sorununu çözmek için iki yöntem var. Yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili yöntemi bir kez denedik ve birkaç yıl müzakere ettik; ama sonuçsuz kaldı. Yaptırımları yenme yönteminin başlangıcı zor ama sonu iyidir. Yaptırımların üstesinden gelebilirsek ve karşı taraf da yaptırımların etkisiz hale geldiğini görürse, zamanla yaptırımları kaldıracaktır." dedi.

Ayetullah Hamanei, "Yaptırımları etkisiz hale getirme kapasitesine ve yeteneğine sahibiz. Fakat bunun şartı sorunu giderme isteği, büyük çaba ve iradedir" ifadesini kullandı.

Devrim Lideri, Avrupa'nın İran tutumuna tepki gösterdi

E3 olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa'nın nükleer anlaşma açıklamasına tepki gösteren İslam Devrimi Lideri, şunları kaydetti:

"Amerika’nın durumu henüz belli değil. Avrupalılar da sürekli olarak İran'a karşı tavır sergiliyor. Onlar bölgeye en fazla yanlış müdahaleler yaparken bizeden bölgeye müdahale etmemizi istiyorlar. Yıkıcı nükleer füzelere sahip İngiltere ve Fransa'nın yanı sıra bu yolda ilerleyen Almanya bize ‘Füze sahibi olmamalısınız’ diyor."

Devrim Lideri, İngiltere, Fransa ve Almanya’ya seslenerek, “Bu konu sizi ilgilendirmez. Siz ilk önce kendinizi düzeltin ve ardından yorum yapın." ifadesini kullandı.

İslam Devrim Lideri, yabancılara göz dikilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bazıları ülkelerinin iç durumu henüz belirsizken bize düşmanlık yapanlardan umut bekliyorlar. Son günlerde yaşanan gerginlikleri onlara uluslararası meselelerde konuşmalarına ve tavır almalarına izin vermiyor. Onların sözlerine güvenilemez." diye konuştu.