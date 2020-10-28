Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran Petrol Bakanı'ndan ABD'nin yaptırım kararına tepki

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene sosyal medya kişisel Twitter hesabından paylaştığı bir yazıda, ABD’nin kendisine, İran Petrol Bakanlığı, İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve İran Ulusal Tanker Şirketi’ne(NITC) uyguladığı yaptırıma tepki gösterdi.

Zengene’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Benim ve meslektaşlarımın yaptırım listesine eklenmesi, Washington'un petrol ihracatımızı sıfıra indirme politikasının başarısızlığına pasif bir tepkidir. Dünyada tek taraflılık dönemi sona ermiştir. İran'ın petrol endüstrisi faaliyetinden vazgeçmeyecek. Ülke dışında yaptırıma tabi herhangi bir varlığım yok. Canım, malım ve itibarim İran’a feda olsun”

Fransa'nın Tahran Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Fransa'nın Tahran Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Florent Aydalot, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransız yetkililerin İslam karşıtı açıklamaları ve Hazreti Muhammed'e (SAV) hakarete destek vermeleri nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Fransız maslahatgüzar ile yaptığı görüşmede, Avrupa ve dünyada milyonlarca Müslümanın duygularını inciten Fransuz yetkililerin kabul edlimez eylemlerini kınayarak, "Peygamber Efendimiz ve İslami değerlere yapılan her türlü hakaret ve saygısızlık şiddetle kınanır ve reddedilir." dedi.

İranlı diplomat, "Toplumlar arasında sağlıklı iletişim, empati ve barış içinde yaşamalarına katkı sağlaması gereken ifade özgürlüğü adına İslamofobi ve nefreti körüklemeye başvurmak esef vericidir." ifadesini kullandı.

ABD'de iktidara gelecek isim İran'ın uğradığı zararları telafi etmeli

İran Düzeninin Yararı Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, bugün Tahran'da düzenlenen "Uluslararası Amerika'nın Çöküşü Konferansı'nda konuşma yaptı. Amerika'nın Batı Asya ile ilgili izlediği politiayı eleştiren Rızai,“ABD’nin çöküşü bizim için önemli bir konudur. Avrupa ve ABD, Batı Asya’ya geldiklerinden beri başta İran olmak üzere tüm bölge ülkelerine karşı kötü bir tutum sergilemiştir. Trump’ın Suudi yöneticilerine yönelik çirkin yorumu Müslüman milletlerin küçük düşürüldüğünü yansıtan acı bir manzaradır” dedi.

Rızai, ABD seçimleriyle ilgili “ABD’de iktidara gelecek isim, son yaptırımlar için önce İran halkından özür dilemeli, ardından yaptırımların yol açtığı zararı telafi etmelidir” şeklinde konuştu.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 346 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 6 bin 968 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 33 bin 299'a, vaka sayısının da 581 bin 824'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 995'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 463 bin 611'e ulaştığı bilgisini verdi.