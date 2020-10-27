İran Petrol Bakanı'ndan ABD'nin yaptırım kararına tepki

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene sosyal medya kişisel Twitter hesabından paylaştığı bir yazıda, ABD’nin kendisine, İran Petrol Bakanlığı, İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve İran Ulusal Tanker Şirketi’ne(NITC) uyguladığı yaptırıma tepki gösterdi.

Zengene’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Benim ve meslektaşlarımın yaptırım listesine eklenmesi, Washington'un petrol ihracatımızı sıfıra indirme politikasının başarısızlığına pasif bir tepkidir. Dünyada tek taraflılık dönemi sona ermiştir. İran'ın petrol endüstrisi faaliyetinden vazgeçmeyecek. Ülke dışında yaptırıma tabi herhangi bir varlığım yok. Canım, malım ve itibarim İran’a feda olsun”