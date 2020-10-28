İran Dışişleri, Yemenli bakana yapılan suikastı şiddetle kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümetinin Gençlik ve Spor Bakanı olan ve El-Hak Partisi'nin Genel Sekreterliği görevini yürüten Hasan Zeyd’e yapılan suikastı şiddetle kınadı.

Hasan Zeyd’in uğradığı suikast sonunu hayatını keybetmesi nedeniyle ailesine, Yemen halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulunan Hatipzade, “Hiç kuşkusuz bu suikast, Yemen'deki diğer saldırganların işlediği cinayetler gibi, sadece onların bu ülkenin azimli ve kararlı milleti karşısındaki zayıflığını gösteriyor” dedi.

Hatipzade, “Bu suikast sadece Yemen milletinin iradesini zayıflatmaz, aksine bu gayretli milletin meşruiyetini her zamankinden daha fazla gösterir” diye konuştu.

Yemen Ensarullah Hareketi’nin liderlerinden olan Hasan Zeyd dün başkent Sana’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.