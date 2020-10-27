İran'dan Pakistan'daki terör saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzde, Pakistan'ın kuzeyindeki Peşaver kentinde bir medreseye düzenlenen ve çok sayıda kişinin yaralanması ve hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını şiddetle kınadı.

Hatipzade, çocuklar da dahil olmak üzere masum insanların öldürülmesine neden olan bu tür terör eylemlerinin faillerinin insanlık ve ahlaki ilkelerine bağlı olmadığını belirtti.

Hatipzade, son haftalarda bazı komşu ülkelerde planlanmış terör eylemlerinin bölgedeki etnik ve dini ihtilafların arttırılması yönünde yapıldığını belirten Hatipzade, bölgedeki tüm ülkelerin kapsamlı çabalarıyla bu tür eylemlere karşı koyması gerektiğini söyledi.