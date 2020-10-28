  1. Spor
28 Eki 2020 14:10

Liverpool'un başı sakatlıklarla belada

Liverpool'un başı sakatlıklarla belada

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'da sakatlık problemleri devam ediyor. Hollandalı stoper Virgil Van Dijk'ın sakatlanması sonrasında stopere çekilen Fabinho da Midtjylland sakatlandı.

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'da sakatlık problemleri devam ediyor. Hollandalı stoper Virgil Van Dijk'ın sakatlanması sonrasında stopere çekilen Fabinho da Midtjylland sakatlandı.

Fabinho, Şampiyonlar Ligi'ndeki Midtjylland maçının 30. dakikasında sahadan çıkmak zorunda kaldı.

Virgil van Dijk ve Joël Matip'in sakatlıkları sonrasında Fabinho'nun da durumu ciddiyse, Liverpool'un elinde stoper alternatifleri olarak Joe Gomez, Sepp van den Berg kalıyor.

Liverpool'un, stoperdeki sıkıntıyı çözmek için Ozan Kabak ya da Dayot Upamecano'yu transfer edebileceği iddia edilmişti. 

Kaynak: Cumhuriyet

News Code 1890068

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler