  1. Ekonomi
17 Tem 2021 08:39

Hindistan'dan İran'daki Çabahar Limanı için öneri

Hindistan'dan İran'daki Çabahar Limanı için öneri

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, İran'daki Çabahar limanının Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nda (INSTC) yer almasını önerdi.

Sputnik'e göre Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, İran'daki Çabahar limanının Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nda (INSTC) yer almasını önerdi.

Hintli Bakan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Orta Asya ülkelerinin açık denize güvenli, uygulanabilir ve engelsiz bir erişimi için Çabahar limanının Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nda (INSTC) yer almasını önerdik. Çabahar limanının ortak kullanımı konusunda kurulan Hindistan-İran-Afganistan-Özbekistan Çalışma Grubu'nu memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

İran ile Hindistan 2018’de Çabahar Limanı’nı geliştirmek üzere 85 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzalamıştı.

Ülkenin güneydoğusunda yer alan Çabahar limanı, konumu itibariyle, Orta Asya ve Afganistan gibi ülkelerin ürünlerinin dünya piyasalarına açılması için çok büyük öneme haizdir.

News Code 1895792
https://tr.mehrnews.com/news/1895792/

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