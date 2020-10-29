Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Neden Holokost konusunda şüphe etmek suç teşkil ediyor?

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Fransa'nın İslam karşıtı tutumu nedeniyle Fransız gençlere hitaben bir mektup yayınlandı.

Mektubunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun Hz. Muhammed (s.a.v) yönelik hareketi desteklemesine dikkati çeken Ayetullah Hamanei şunları kaydetti:

"Allah'ın adıyla

Ey Fransalı gençler!

Başkanınıza sorun: Neden Allah'ın Peygamberine yapılan hakareti destekliyor ve bunu ifade özgürlüğü olarak görüyor? Parlak ve kutsal yüzlere hakaret ve küfür etmek ifade özgürlüğü anlamına mı geliyor? Bu aptalca eylem, onu başkan seçen milletin şuuruna bir hakaret değil mi?

Sonraki soru, Holokost hakkında şüphe etmek neden bir suçtur? Ve eğer biri bunun hakkında bir şeyler yazarsa, hapse girmeli, ama Peygamberimize hakaret serbest midir?"

Ruhani'den Fransa'nın İslam karşıtı politikasına tepki

Dün bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın İslam karşıtı tutumunu eleştiren Ruhani, "Çok şaşırtıcı bir durum. Özgürlük, hak ve hukukun üstünlüğünden yana olduğunu iddia eden ülkeler, insanları birbirlerine ve büyüklerine hakaret etmeye teşvik ediyor. Batılılar, Peygamber Efendimizin (s.a.v) dünyadaki tüm Müslümanlar ve özgürlüksever insanlar tarafından sevildiğini anlamalı. Peygamberimize hakaret, tüm Müslümanlara ve tüm peygamberlere, insani ve ahlaki değerlere hakaret anlamına geliyor." dedi.

İran: Afganistan'da çatışmaların sürmesine karşıyız

İran İslam Devrimi Lideri Uluslararası İlişkiler Danışmanı ve Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel Sekreteri Ali Ekber Velayeti dün Afganistan’ın Tahran Büyükelçisi Abdulgafur Lival ile görüştü.

İran ve Afganistan arasındaki birçok dini, kültürel, tarihi ve dilsel benzerliğe değinen Ali Ekber Velayeti, 40 yıldır Afganistan’da süren çatışmadan duyduğu endişeyi dile getrirerek, “Müslümanlar arasında her türlü savaş ve kanın dökülmesi haramdır. İran İslam Cumhuriyeti Afganistan’daki savaşa karşıdır ve barış ve istikrarın sağlanması için bu ülkeye yardım etmeye hazırdır” dedi.

Velayeti, "İran, Afganistan'da çatışmaların sürmesine karşıdır ve bu ülkede barış ve istikrar sağlanmasını destekliyor" ifadesini kullandı.

İran ve Azerbaycan Bakü'de Karabağ için bir araya geldi

İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 415 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 6 bin 824 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 33 bin 714'e, vaka sayısının da 558 bin 648'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 012'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 467 bin 917'ye ulaştığı bilgisini verdi.