  1. Siyaset
28 Eki 2020 21:03

Devrim Lideri'nden Fransız gençlere mektup:

Neden Holokost konusunda şüphe etmek suç teşkil ediyor?

Neden Holokost konusunda şüphe etmek suç teşkil ediyor?

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Fransa'nın İslam karşıtı tutumu nedeniyle Fransız gençlere hitaben bir mektup kaleme aldı.

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Fransa'nın İslam karşıtı tutumu nedeniyle Fransız gençlere hitaben bir mektup yayınlandı.

Mektubunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun Hz. Muhammed (s.a.v) yönelik hareketi desteklemesine dikkati çeken Ayetullah Hamanei şunları kaydetti:

"Allah'ın adıyla

Ey Fransalı gençler!

Başkanınıza sorun: Neden Allah'ın Peygamberine yapılan hakareti destekliyor ve bunu ifade özgürlüğü olarak görüyor? Parlak ve kutsal yüzlere hakaret ve küfür etmek ifade özgürlüğü anlamına mı geliyor? Bu aptalca eylem, onu başkan seçen milletin şuuruna bir hakaret değil mi?

Sonraki soru, Holokost hakkında şüphe etmek neden bir suçtur? Ve eğer biri bunun hakkında bir şeyler yazarsa, hapse girmeli, ama Peygamberimize hakaret serbest midir?"

News Code 1890077

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 7 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler