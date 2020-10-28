Ruhani'den Fransa'nın İslam karşıtı politikasına tepki

Bugün düzenlenen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın İslam karşıtı tutumunu eleştiren Ruhani, "Çok şaşırtıcı bir durum. Özgürlük, hak ve hukukun üstünlüğünden yana olduğunu iddia eden ülkeler, insanları birbirlerine ve büyüklerine hakaret etmeye teşvik ediyor. Batılılar, Peygamber Efendimizin (s.a.v) dünyadaki tüm Müslümanlar ve özgürlüksever insanlar tarafından sevildiğini anlamalı. Peygamberimize hakaret, tüm Müslümanlara ve tüm peygamberlere, insani ve ahlaki değerlere hakaret anlamına geliyor." dedi.

Ruhani, "Peygamber Efendimize (s.a.v) saygısızlık bir sanat değil, aslında ahlak dışı ve şiddete teşvik edecek bir eylemdir." değerlendirmesinde bulundu.

Batı dünyasına seslenen Cumhurbaşkanı Ruhani, "Batı, Avrupa ve Fransa, eğer dürüstse ve insan toplumunda gerçekten barış, kardeşlik ve güvenlik istiyorlarsa, Müslümanların içişlerine karışmayı bırakmalıdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin uyguladığı İran harşıtı yaptırımlara ilişkin, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün savaş durumundayız. Savaşta yaralıların olması ve insanların yaşamında sorunlarla karşılaşması kaçınılmaz bir durumdur. Tüm çabalarımız halkın sorunlarını hafifletmek içindir ve bu yolu gurur ve zaferle bitireceğimize inanıyorum. Amerikalılar bu yanlış yolu sürdüremez ve son nefesini tüketiyor. Listeye sırf isimler ve kişilerin eklenmesi ABD yaptırımlarından geriye hiçbir şey kalmadığının bir işaretidir."