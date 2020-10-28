İran ve Azerbaycan Bakü'de Karabağ için bir araya geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı, İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi olarak Karabağ krizine diplomatik çözüm bulmak amacıyla başlattığı bölgesel turunun ilk ayağında bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de üst düzey Azerbaycanlı yetkililerle bir araya geldi.

Üst düzey bir siyasi heyetin başkanlığında Bakü'ye giden Irakçi Azerbaycan temasları kapsamında ülkenin Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Karşılıklı ilişkilerin ele alındığı görüşmede Tahran ile Bakü'nün yüksek düzeydeki iş birliğinin geliştirilmesine vurgu yapıldı. Taraflar, Dağlık Karabağ krizini, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerginliğin sonuçlarını ve bölgedeki son durumu ayrıntılı olarak görüştü.

Irakçi bu görüşmede, İran'ın uluslararası hukuk normları ve ilkeleri ile birlikte Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı temelinde çatışmanın barışçıl çözümüne ilişkin resmi tutumunu yineledi. İran’ın Özel Temsilcisi ayrıca, sivillerin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

Abbas Irakçi bugün Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov ile de bir araya gelmişti.

İran’ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, dün İran heyetinin Azerbaycan ziyaretine dair yaptığı açıklamada, "Yarın Bakü'de üst düzey Azeri yetkililerle ikili ilişkiler üzerine bir görüşme gerçekleştirilecek. Bu görüşmede ayrıca Karabağ'daki son gelişmeler ve İran'ın Karabağ krizinin son bulması için hazırladığı planı masaya yatırılacak" demişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ krizinin barışçıl yollarla çözümü için bir plan hazırladıklarını belirtmişti.