Bugüne kadar toplam 477 bin 3 hasta iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 365 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 011 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 34 bin 478'e, vaka sayısının da 604 bin 952'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 128'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 477 bin 3'e ulaştığı bilgisini verdi.