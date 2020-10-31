Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran heyeti Dağlık Karabağ için Ermenistan'da

Bölge turu kapsamında Erivan’da bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile görüştü.

Bu görüşmede Dağlık Karabağ'daki durumla ilgili kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu. Güvenlik konuların da ele alındığı görüşmede, iki taraf teröristlerin Ortadoğu'dan Kafkasya'ya taşınmasından duydukları endişeyi dile getirerek, bunu tüm bölge için "ciddi bir tehdit" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Özel Temsilcisi Irakçi bu görüşmede, İran'ın Karabağ ile ilgili planını Ermeni tarafına sundu.

Ermeni Bakan da, “Bölgenin karşı karşıya olduğu yeni tehditler konusunda İran’ın hassasiyetlerini anlıyoruz. Tahran’ın bölgesel istikrar ve barışı korumadaki rolünü memnuniyetle karşılıyoruz.” dedi.

İran'dan deprem sonrası Türkiye'ye dayanışma mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İzmir'deki depremin ardından Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na gönderdiği mesajda, Türkiye'ye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirten Dışişleri Bakanı Zarif mesajında, deprem sonucu yaralananlar için acil şifalar diledi.

İranlı üniversite hocalarından Macron'na sert tepki

Bine yakın İranlı üniversite hocası Fransız akademisyenlere hitaben bir mektup kaleme alarak, Büyük İslam Peygamberi Hz. Muhammed (SAV) ve İslam dini hakkında Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından ortaya konulan düşmanlığı eleştirdi.

Mektupta, “Demokrasinin, hukukun ve özgürlüğün beşiği olarak tanıtılan bir ülkede, diğer insanların saygınlığı ve haklarının göz ardı edilğini açıkça görüyoruz! Oysa ki politikacılarınız yıllardır bunun çiğnendiğini gerekçe göstererek diğer devletleri suçluyorlardı.” belirtildi.

Fransa dahil Batı'nın resmi diplomasisinde, "gizli Siyonist grupların" rol aldığının işaret edildiği mektupta, “Batılı politikacılar Siyonist kapitalistlerin kuklaları haline gelmiştir ve bu acı durum onların İslam düşmanlığının bir parçasını gösteriyor.” denildi.

Bugüne kadar toplam 477 bin 3 hasta iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 365 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 011 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 34 bin 478'e, vaka sayısının da 604 bin 952'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 128'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 477 bin 3'e ulaştığı bilgisini verdi.