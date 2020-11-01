İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 434 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 719 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 35 bin 298'e, vaka sayısının da 620 bin 491'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 244'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 486 bin 691'e ulaştığı bilgisini verdi.