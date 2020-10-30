Instagram, İslam Devrimi Lideri'nin hesabını dondurdu

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Fransa'nın İslam karşıtı tutumu nedeniyle Fransız gençlere hitaben bir mektup kaleme almıştı. Bunun ardından sosyal paylaşım sitesi Instagram, İslam Devrimi Lideri hakkında Fransızca haberlerin yayınlandığı hesabı dondurdu.

Fransız gençlere mesajında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun Hz. Muhammed (s.a.v) yönelik hareketi desteklemesine dikkati çeken Ayetullah Hamanei şunları kaydetmişti:

"Allah'ın adıyla

Ey Fransalı gençler!

Başkanınıza sorun: Neden Allah'ın Peygamberine yapılan hakareti destekliyor ve bunu ifade özgürlüğü olarak görüyor? Parlak ve kutsal yüzlere hakaret ve küfür etmek ifade özgürlüğü anlamına mı geliyor? Bu aptalca eylem, onu başkan seçen milletin şuuruna bir hakaret değil mi?

Sonraki soru, Holokost hakkında şüphe etmek neden bir suçtur? Ve eğer biri bunun hakkında bir şeyler yazarsa, hapse girmeli, ama Peygamberimize hakaret serbest midir?"