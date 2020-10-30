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30 Eki 2020 20:25

İran'dan deprem sonrası Türkiye'ye dayanışma mesajı

İran'dan deprem sonrası Türkiye'ye dayanışma mesajı

İran Dışişleri Bakanı Zarif, İzmir'deki depremin ardından Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na gönderdiği mesajda, Türkiye'ye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İzmir'deki depremin ardından Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na gönderdiği mesajda, Türkiye'ye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirten Dışişleri Bakanı Zarif mesajında, deprem sonucu yaralananlar için acil şifalar diledi.

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem Yunan adası Sisam'da can kaybı ve hasara yol açtı.

News Code 1890106

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