  1. Türkiye
30 Eki 2020 15:36

İzmir'de şiddetli deprem: Çok sayıda yaralı var

İzmir'de şiddetli deprem: Çok sayıda yaralı var

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem, büyük panik yaşattı. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ''Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında vatandaşlarımız var'' dedi.

AFAD'dan yapılan ilk açıklamaya göre, 1'i boğulma olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi de yaralandı.

News Code 1890103

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