Azerbaycan'dan Karabağ açıklaması

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Ermenistan ordusu cephe hattında Azerbaycan ordusuna ait mevzilere ve yerleşim birimlerine hafif silahlar, toplar ve havan mermileriyle ateş açtı. Özellikle de Terter, Ağdam, Hocavend, Zengilan ve Kubatlı bölgeleri istikametinde çeşitli yoğunluklarda askeri eylemler devam etti. Düşman cephe hattının farklı noktalarında teçhizat ve asker kayıpları vererek geri çekilmek zorunda kaldı.

Gün içinde çok sayıda Ermenistan ordusundan çok sayıda asker öldürüldü ve ayrıca 2 T-72 tankı, 3 D-30 obüsü, 1 Zastava M-55 uçaksavarı, 1 taktik İHA ve 3 kamyon imha edildi.

Bununla birlikte Azerbaycan ordusu, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin sabah 08.05’te (07.05 TSİ) periyodik olarak Terter bölgesindeki Hüseyinli ve Gazyan köylerinin yanı sıra Ağcabedi bölgesindeki Hacılar, Karahanlı ve Boyat köylerini topçu ateşine tuttuğunu ve konuyla ilgili gerekli misillemenin yapıldığını bildirdi.

Kaynak: Sputnik