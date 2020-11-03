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3 Kas 2020 17:19

Azerbaycan’dan İran’a Karabağ tutumu nedeniyle teşekkür mesajı

Azerbaycan’dan İran’a Karabağ tutumu nedeniyle teşekkür mesajı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin bugünkü konuşmasında Dağlık Karabağ sorununa ilişkin yaptığı değerlendirmelerin ardından Azerbaydan’dan İran’a teşekkür mesajı geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, İran’ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin bugün Dağlık Karabağ sorununa ilişkin yaptığı adil ve önemli değerlendirmeleri nedeniyle Azerbaycan halkı ve hükümetinin teşekkürlerini ileterek, iki komşu ülkenin dostluk ve kardeşliğine vurgu yaptı.

Halefov, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi’nin Bakü ziyareti ve İran'ın Karabağ krizinin çözümü için sunduğu çözümün önemli ve hoşgörüye dayalı olduğunu belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov ilaveten, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Irakçı arasında yapılan görüşmede alınan kararların bir an evvel uygulanması gerektiğini vurguladı.

News Code 1890191

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