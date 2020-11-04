Ayetullah Hamanei'nin Azerbaycan tutumunu takdir ediyoruz

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin değerlendirmelerini ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne verdiği desteğini takdir ediyoruz” denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Azerbaycan’ın Ermenistan’ın kontrolündeki tüm topraklarının kurtarılması ve tüm bu toprakların Azerbaycan'a iade edilmesi gerektiğini belirten Ayetullah Hamanei, İran’ın Azerbaycan'ın uluslararası hukuka dayalı halkı tutumuna güçlü desteğini yineledi.

Dost ülke İran’ın Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarını sona erdirme çabalarını ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi’nin bölgeye ziyareti ve çatışmanın bir an evvel çözülmesi için sunduğu girişimini takdir ediyoruz.

İki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin gelişeceğine ve bu ilişkilerin aynı zamanda bölgede barış, istikrar ve refahın sağlanmasına yardım edeceğine inanıyoruz.”