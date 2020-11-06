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6 Kas 2020 10:52

ABD'de başkanlık yarışında son durum

ABD'de başkanlık yarışında son durum

ABD'de Donald Trump ile Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçimine oy sayımı tartışmaları damgasını vurdu. Trump posta yoluyla oy kullanımında hile yapıldığını belirtirken, Biden bütün oyların sayılmasını istiyor.

Tüm zamanların en yüksek katılımlı ABD başkanlık seçimlerinde oy sayımına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Georgia, Kuzey Carolina, Arizona, Nevada ve Pennsylvania'dan çıkacak sonuçların belirleyici olacağı seçimde kazanan henüz belli değil.

Posta yoluyla kullanılan oylarda hile yapıldığını iddia eden Trump, bazı eyaletlerdeki seçim sonuçlarını yargıya taşırken Biden'ın ise henüz oy sayımı sürmesine rağmen bugüne kadarki tüm başkan adaylarından daha çok oy aldığı görüldü.

Öte yandan, iki tarafın da ülke genelinde düzenlediği eylemlerde gerilim dozu yüksek.

Kaynak: Sputnik

News Code 1890231

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