ABD'de başkanlık yarışında son durum

Tüm zamanların en yüksek katılımlı ABD başkanlık seçimlerinde oy sayımına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Georgia, Kuzey Carolina, Arizona, Nevada ve Pennsylvania'dan çıkacak sonuçların belirleyici olacağı seçimde kazanan henüz belli değil.

Posta yoluyla kullanılan oylarda hile yapıldığını iddia eden Trump, bazı eyaletlerdeki seçim sonuçlarını yargıya taşırken Biden'ın ise henüz oy sayımı sürmesine rağmen bugüne kadarki tüm başkan adaylarından daha çok oy aldığı görüldü.

Öte yandan, iki tarafın da ülke genelinde düzenlediği eylemlerde gerilim dozu yüksek.

Kaynak: Sputnik