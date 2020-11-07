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7 Kas 2020 09:53

Trump: "Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı"

Trump: "Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı"

Trump, "Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı. Ben de aynı iddiada bulunabilirdim. Hukuki muameleler daha yeni başlıyor." ifadelerini kullandı.

Ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlerin kazananı henüz netleşmezken, Cumhuriyetçi başkan adayı Trump, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Trump, "Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı. Ben de aynı iddiada bulunabilirdim. Hukuki muameleler daha yeni başlıyor." ifadelerini kullandı.

Seçim gecesi tüm kritik eyaletlerde üstünlüğü olduğunu ancak bir gün sonra bu avantajı "esrarengiz bir şekilde" kaybettiğini belirten Trump, bu eyaletlerde hukuki yollara başvurabilecekleri değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Cumhuriyet

News Code 1890247

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