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4 Kas 2020 16:59

Trump öndeyiz demişti, Pensilvanya Valisi'nden yanıt geldi

Trump öndeyiz demişti, Pensilvanya Valisi'nden yanıt geldi

ABD’de Başkanlık seçimi kapsamında açıklama yaparak “Pennsylvania’yı büyük bir farkla kazanıyoruz” diyen Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump’a, Pennsylvania Valisi’nden yanıt geldi.

Pennsylvania’yı büyük bir farkla kazanıyoruz” diyen Trump’a, Pennsylvania Valisi Wolf’tan yanıt geldi. Wolf, "Açık olalım: Bu, Pennsylvania’nın seçimlerine, oylarımıza ve demokrasiye yönelik bir saldırıdır" dedi. "Bölgelerimiz oyları olabildiğince hızlı ve mümkün olduğunca doğru bir şekilde saymak için yorulmadan çalışıyor. Pennsylvania’da adil bir seçim olacak ve her oyu sayacağız” ifadelerini kullandı.

Pennsylvania Valisi Wolf, “Henüz sayılmayı bekleyen 1 milyondan fazla oy var. Pennsylvania halkında, her oyu sayacağımızın sözünü veriyorum” dedi.

Kaynak: Cumhuriyet

News Code 1890211

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