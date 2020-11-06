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6 Kas 2020 14:26

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 424 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 8 bin 864 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 37 bin 409'a, vaka sayısının da 663 bin 800'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 495'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 509 bin 952'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkede toplam 5 milyon 147 bin 249 kişiye test yapıldığını kaydetti.

News Code 1890238

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