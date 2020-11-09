İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında,Kovid-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 458 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 10 bin 463 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 38 bin 749'a, vaka sayısının da 692 bin 949'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 561'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 525 bin 641'e ulaştığı bilgisini verdi.