İran'da 505 bin 287 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 406 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 772 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 36 bin 985'e, vaka sayısının da 654 bin 936'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 472'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 505 bin 287'ye ulaştığı bilgisini verdi.