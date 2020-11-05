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5 Kas 2020 14:12

İran'da 505 bin 287 kişi koronavirüsü yendi

İran'da 505 bin 287 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 406 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 772 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 36 bin 985'e, vaka sayısının da 654 bin 936'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 472'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 505 bin 287'ye ulaştığı bilgisini verdi.

News Code 1890222

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