İran'da 530 bin 694 kişi yeni tip koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 453 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 10 bin 339 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 39 bin 202'ye, vaka sayısının da 703 bin 288'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 584'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 530 bin 694'e ulaştığı bilgisini verdi.