Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Dışişleri Bakanı Zarif, Küba'da

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, üç ülkeyi kapsayan Latin Amerika turu çerçevesinde Küba'nın başkenti Havana'ya geldi.

Cevad Zarif, Havana'da Küba Dışişleri Bakanı Brono Rodrigez Parila başta olmak üzere ülkenin bazı üst düzey yetkilileriyle bir araya gelecek.

Zarif dün Karakas’ta Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve Yardımcısı Delcy Rodríguez ile görüştü.

Zırhlı birlikler kuzeybatı sınırına konuşlandı

İran Ordusu Kuzeybatı Bölgesi Karargahı Komutanı General Ali Hacilu, sınır birliklerine yapılan askeri güç takviyesine dair yaptığı açıklamada, bu karargahın zırhlı birliklerinin ülkenin Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan ile olan sınır şeridine konuşlandığını söyledi.

General Hacilu, "Ülkenin kuzeybatı bölgesindeki birliklerimizin misyonu sınır sakinlerinin huzuruna yönelik herhangi bir tehdit veya güvensizliği önlemektir." dedi.

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 424 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 8 bin 864 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 37 bin 409'a, vaka sayısının da 663 bin 800'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 495'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 509 bin 952'ye ulaştığı bilgisini verdi.