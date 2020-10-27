İran: Gerekirse sınır birliklerine takviye yapılacak

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ülkenin kuzeybatı bölgesindeki hava savunma birimleri güçlendirildi ve gerekirse sınır birliklerine takviye yapılabilir. Vatandaşların huzuru bizim için büyük önem taşıyor." dedi.

Tümgeneral Musevi, "Bölgedeki ülkelerin toprak bütünlüğüne ve uluslararası sınırlara saygı gösterme ilkelerimizden biridir ve sınırların değiştirlmesine karşıyız." ifadesini kullandı.

Terör unsurlarının Kafkasya bölgesine transferi konusunda Tümgeneral Musevi, "Tekfiri teröristler, IŞİD ve Siyonistler dünyanın her yerinde rezil unsurlar olarak görülür ve her notada nefretin yayılması ve güvensizliğe neden olurlar. Dolayısıyla onların sınırlarımızın yakında varlık göstermesi kabul edilemez ve en sert şekilde tepkimizi koyacağız." diye konuştu.

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Pakpur, Dağlık Karabağ’da çatışmaları göz önünde bulundurularak bölgeye bazı takviye kuvvetlerin gönderildiğini açıklamıştı.