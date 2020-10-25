İran: Ülkenin kuzeybatısındaki tatbikat başarılı geçti

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari, dün gece ülkenin kuzeybatısında silahlı kuvvetlerin savunma ve savaşa hazırlık kabiliyetini güçlendirmek amacıyla başlatılan “Velayet Aşıkları-99” adlı askeri tatbikata dair açıklamada bulundu.

Tuğgeneral Haydari, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin talimatları doğrultusunda Kara Kuvvetleri’nin yapısında derin bir değişim yapıldığını belirterek, bu güçlerin hızlı reaksiyon birlikleri ve özel harekat timlerine dönüştüğünü söyledi.

İran Ordusu Kara Kvvetleri’nin düzenlediği askeri tatbikatın başarılı geçtiğini aktaran Tuğgeneral Kiyumers Haydari, “Çeşitli askeri alanlarda kendi ayaklarımızın üzerinde durmak için başlatılan hareketin kurumsallaştığına göre olası herhangi bir saldırganlığı en kısa sürede ortadan kaldırmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Son günlerde ülkede yapılan "Velayet Semaları Savunucuları 99" adlı geniş kapsamlı hava savunma tatbikatı sırasında yerli yapım hava savunma sistemleri başarıyla denenmişti.