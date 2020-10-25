İran: Dağlık Karabağ sınırına asker takviyesi yapıldı

Doğu Azerbaycan sınırlarında incelenmelerde bulunan İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, Dağlık Karabağ’da çatışmaları göz önünde bulundurularak bölgeye bazı takviye kuvvetlerin gönderildiğini söyledi.

Tuğgeneral Pakpur, "Sınıra asker takviyesi yapılması iki mesaj taşımaktadır. Birincisi değerli halkımızın bölgedeki gelişmeleri özenle izlediğimizi ve buna göre gerekli tedbirleri aldığımızı hissetmesidir. İkincisi ise bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne saygı gösterdiğimizi ve sınırlardaki değişikliği kabul etmediğimizi bilmesidir. Jeopolitik sınırların değişmesi İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgisidir." ifadelerinde bulundu.

Azerbaycan ve Ermenistan'a gerekli uyarılar yapıldığını kaydeden Tuğgeneral Pakpur, "Halkımızın güvenliği ve huzurunu bozacak herhangi bir eylem kabul edilemez." dedi.