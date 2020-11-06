Venezuela Dışişleri Bakanı İran halkını takdir etti

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza sosyal medya hesabı Twitter üzerinden zor günlerde ülkesine yaptığı yardımlardan dolayı İran halkı ve hükümetini takdir etti.

Arreaza'nın yaptığı paylaşımda, "Bugün Venezuela halkı, zor günlerde dayanışma ve cesaret gösterip bize yardım eden İran halkına ve hükümetine minnettarlıktan çok sevgi duyuyor." ifadesine yer verildi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, üç ülkeyi kapsayan Latin Amerika turu çerçevesinde dün başkent Karakas'ta Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza’yla bir araya gelerek karşılıklı ilişkileri görmüştü.