Türkiye'de koronavirüsten 85 can kaybı, 2.576 yeni hasta

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 145 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 576 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 85 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 2 bin 47 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 340 bin 286'ya çıktı.

Toplam test sayısı 15 milyon 273 bin 222'ye ulaştı. Toplam hasta sayısı 396 bin 831, vefat sayısı 10 bin 972, ağır hasta sayısı 2 bin 867 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4.2, yatak doluluk oranı yüzde 53.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69.9, ventilatör doluluk oranı yüzde 34.9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.7 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 2.576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın" dedi.