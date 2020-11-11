Pentagon'da istifalar art arda geliyor

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Mark Esper'in görevden alınması ile birlikte Güvenlik Politikaları Müsteşarı James Anderson'ın istifasını sunduğu ve yerine Anthony Tata'nın getirildiği duyuruldu.

Tata, daha önce aynı görev için Trump tarafından aday gösterilmiş ancak "İslam karşıtı paylaşımları" ve eski Başkan Barrack Obama'yı "terörist" olarak nitelediği için adaylığı Senato tarafından reddedilmişti.

Tata, bu görevi vekaleten yürüteceği için Senato onayına gerek kalmayacak.

Christopher Miller'ı atadığını duyurmuştu

Pentagon açıklamasında ayrıca, Savunma Bakanlığı Güvenlik ve İstihbarat Müsteşarı Joseph Kernan ile Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Jen Stewart'ın da istifa ettiği belirtildi.

Açıklamada, Kernan'ın yerine Özel Operasyonlar ve Düşük Yoğunluklu Çatışma Müsteşar Vekili Ezra Cohen-Watnick'in, Stewart'ın yerine ise Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi görevlilerinden Kash Patel'in getirildiği kaydedildi.

Trump, Esper'in yerine ise Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Başkanı Christopher Miller'ı atadığını duyurmuştu.

Kaynak: AA