Çin'den Dağlık Karabağ anlaşması ile ilgili ilk yorum

CRI Türkçe'nin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin bugün düzenlenen olağan basın toplantısında, gazetecilerin Dağlık Karabağ sorunu konusunda ateşkes anlaşması imzalanmayla ilgili sorularını yanıtladı.

Sözcü Wang, Çin'in ilgili haberleri izlediğini, Dağlık Karabağ sorununun uygun şekilde çözülmesinin Azerbaycan ve Ermenistan dahil çeşitli tarafların çıkarlarına uygun olduğunu, ilgili tarafların Dağlık Karabağ'da durumun daha da tırmanmasını önlemek için ateşkes anlaşmasını hayata geçirmesini ümit ettiklerini dile getirdi.

Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların siyasi diyalog yoluyla yumuşatılması gerektiğini vurgulayan sözcü Wang ayrıca, Çin'in Rusya dahil ulsulararası toplumla ortak çaba harcayarak, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için yapıcı rol oynamak istediğini belirtti.

Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaş, Rusya'nın girişimleriyle varılan ateşkes ile sona ermişti.