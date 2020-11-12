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12 Kas 2020 18:27

AK Partili Yavuz da koronavirüse yakalandı

AK Partili Yavuz da koronavirüse yakalandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu: "Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen gibi kurallara uymanızı istirham ediyorum."

Sputnik'te yer alan habere göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu: "Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen gibi kurallara uymanızı istirham ediyorum."

AK Partili Yavuz, vücut kırgınlığı ve yüksek ateş şikayetiyle TBMM Hastanesi'ne başvurduğunu, burada yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hekimlerin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecini evde geçireceğini aktaran Yavuz, "Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen gibi kurallara uymanızı istirham ediyorum" ifadesini kullandı. 

News Code 1890376

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