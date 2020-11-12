  1. Azerbaycan
12 Kas 2020 18:43

Aliyev: Ermenistan tazminat ödeyecek

Aliyev: Ermenistan tazminat ödeyecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'a verdiği zarar için tazminat ödeyeceğini söyledi.

Aliyev, Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda yaralanan askerleri ziyaret etti.

Ermenistan'ın, işgal ettiği bölgelerdeki sivil yerleşimleri, okulları, hastaneleri, tarihi abideleri, mescitleri ve kabirleri yerle bir ettiğini söyleyen Aliyev, bunlara ilişkin görüntüleri paylaştıklarını ifade etti.

Aliyev, uluslararası uzmanların katılımıyla maddi ve manevi zararın hesaplanacağını ve Ermenistan'ın uluslararası mahkemelere verileceğini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, "Ermenistan tazminat ödeyecek" dedi.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1890377

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 7 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler