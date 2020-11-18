İran ve Azerbaycan sınırları barış ve dostluk sınırıdır

İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İran açıklamasına yanıt verdi.

Musevi yaptığı paylaşımda, "İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ortak tarihi, kültürel ve dini kökleri iki ülkenin sınırlarını sonsuza kadar barış ve dostluk sınırına dönüştürmüştür." dedi.

Son günlerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerini ziyaret etmişti.

İlham Aliyev, İran-Azerbaycan sınırı ziyareti sınırında bu sınırı "dostluk sınırı" olarak nitelendirmişti.