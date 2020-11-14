Kabil Üniversitesi'ndeki kanlı saldırının beyni yakalandı

Katar merkezli Al Jazeera TV kanalına göre, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Amrullah Salih, 2 Kasım tarihinde ülkenin en büyük üniversitesi olan Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen bombalı ve silahlı saldırının planlayıcısını yakaladıklarını bildirdi.

Salih, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Kabil Üniversitesi saldırısının planlayıcısının Hakkani örgütü tarafından yönlendirilen Adil adlı bir kişi olduğunu söyledi.

Afganistan'da Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen silahlı baskında çoğunluğu öğrenci olmak üzere en az 22 kişi hayatını kaybederken 27 kişi de yaralanmıştı.