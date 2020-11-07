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7 Kas 2020 17:19

Galibaf, Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen terör saldırısını kınadı

Galibaf, Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen terör saldırısını kınadı

İran Meclis Başkanı Galibaf, Kabil Üniversitesi’ne düzenlenen ve birçok öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan silahlı ve bombalı saldırıyı kınadı.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Afgan mevkidaşı Mir Rahman Rahmani’ye gönderdiği mesajda, Kabil Üniversitesi’ne yönelik düzenlenen ve birçok öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan bombalı ve silahlı saldırıyı kınadı.

Galibaf, mesajında aşırıcılığı ve terörü ortadan kaldırmak için bölge ülkeleri arasında daha çok işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.

Kaleme aldığı mesajında, “Bilim, eğitim ve teknoloji alanındaki öğrencilere yapılan terör saldırısının Afganistan halkının güvenlik, refah ve barış ve istikrarın güçlendirilmesi yönündeki iradesini bozamayacağından eminim" ifadesini kulllanan Galibaf, bu terör saldırısında hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve aileleri için de sabır diledi.

News Code 1890259

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