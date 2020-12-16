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16 Ara 2020 13:27

Afganistan'da bombalı saldırılar: 1 ölü, 3 yaralı

Afganistan'da bombalı saldırılar: 1 ölü, 3 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil ve Pervan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Pencsed Famili bölgesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu iki kişinin yaralandığını söyledi.

Öte yandan Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Şayık Şuriş, Pervan vilayetinin Sersayyad bölgesinde, Kapisa Vilayeti Cinayetlerle Mücadele Müdürlüğü personelini taşıyan araca yerleştirilen bombanın patlatıldığını belirtti.

Şuriş, saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, bir kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

AA

News Code 1891168

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