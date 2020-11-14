  1. Türkiye
14 Kas 2020 16:54

İstanbul'da Libya'nın son durumu değerlendirildi

İstanbul'da Libya'nın son durumu değerlendirildi

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libyalı mevkidaşı Selahaddin Nemruş ile bir araya geldi. İstanbul'da gerçekleşen görüşmede, Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleşen görüşmede, Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar, görüşmede, siyasi çözüme yönelik yapılan görüşmelerin yakından takip edildiğini, Türkiye'nin amacının, toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmak olduğunu ifade etti.

Akar, ayrıca Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edeceğini, istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini belirtti.

AA

News Code 1890417

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