Karabağ krizinin diplomatik yollarla çözümü konusunda iyimseriz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Press TV kanalına verdiği röportajda gündemi değerlendirdi.

Hatipzade, Rusya'nın gözetiminde Azerbaycan ve Ermenistan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasınına dair şu açıklamalarda bulundu:

“İran İslam Cumhuriyeti, komşularımız Azerbaycan ve Ermenistan arasında 30 yıldır süren gerginliğe kalıcı bir çözüm için her türlü çabayı her zaman olumlu karşılamıştır. Elbette ki uluslararası sınırlarda hiçbir değişiklik olmayacak. Ne İran sınırlarında ne de bölge sınırlarında herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Bakü, Erivan ve bölgedeki diğer ülkelerle yakın ilişkilere sahibiz. Son otuz yılda bu krizin çözülmesine büyük ölçüde yardımcı olduk. Tabii ki kolay bir şekilde çözülemeyecek bazı tartışmalı konular var, ancak buna yönelik herhangi bir çaba İran tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır.”

Söz konusu ateşkesin sağlanması için çok sayıda faktörün çalıştığını anlatan Hatipzade, "İran olarak komşularımıza uluslararası sınırlara, tarafların bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve diğer uluslararası normlara saygı duyması gerektiğini açıkça ifade ettik. İran'ın sunduğu Karabağ planı bu anlaşmanın önemli kısımlarıyla uyumludur. Karabağ krizinin diplomasi yoluyla çözümü konusunda çok iyimseriz." ifadelerinde bulundu.

Joe Biden'in Nükleer anlaşma tutumu

Said Hatipzade, "İran, başkan seçilen Joe Biden'in iktidara gelmesiye ABD’ye güvenebilecek mi ve bu yeni hükümet taahhütlerini yerine getirip nükleer anlaşmaya geri dönecek mi?" şeklinde yöneltilen bir soruya, "Bu bir güven meselesi değil. Aslında nükleer müzakeresi karşılıklı güvensizlik temelinde yapıldı. En önemli mesele de bu zaten. Biz sadece Beyaz Saray'ı yönetecek kişinin davranışına dikkat ediyoruz" yanıtını verdi.