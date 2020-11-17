İran'dan Kanada'ya "cifte standart" tepkisi

Görüşmede Kanada’daki 400 bin İran vatandaşının yıllardan beri konsolosluk hizmetlerinden mahrum bırakıldığına işaretle bunların vatandaşlık ve konsolosluk hizmetlerinden mahrum bırakılmasının ve Kanada devletinin İran’ın Menfatlerini Koruma Bürosu açılmasına karşı gelmesinin kabul edilemez ve o ülkenin insan hakları iddialarına ters olduğu ifade edildi.

Görüşmede ayrıca Kanada hükümetinin özellikle İran’dan kaçan ekonomik yolsuzluklara karışanları iade etmediği belirtilerek, 2.6 milyar dolar yolsuzluk yapan Mahmut Reza Khaveri'nin bile İnterpol kırmızı bülteni ile aranmasına rağmen Kanada hükümetinin bu şahsın iadesi yönünde İnterpol ile bile işbirliği yapmamasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.