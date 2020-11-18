Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Zarif, İngiliz mevkidaşı Raab ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün akşam İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Karşılıklı ilişkilerin ele alındığı görüşmede Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma ile iki ülkeyi ilgilendiren önemli meseleler ve bazı insani konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

İran'dan son koronavirüs açıklaması: 570 bin 774 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 482 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 13 bin 352 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 42 bin 461'e, vaka sayısının da 788 bin 473'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 691'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 570 bin 774'e ulaştığı bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkede toplam 5 milyon 586 bin 141 kişiye test yapıldığını kaydetti.

İran ve Irak Hava Kuvvetleri'nin askeri işbirliği artacak

İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı General Aziz Nasirzade, Tahran’ı ziyaret eden Iraklı mevkidaşı Şahap Cahid Ali ile görüştü.

Bu görüşmede ikili işbirliği ve bölgesel etkileşim hakkında fikir alışverişinde bulunan taraflar, ortak operasyonel ve teknik işbirliği, uçak bakım-onarım işleri ve insan gücü eğitimi konusunda işbirliği düzeyinin artması gerektiğine vurgu yaptılar.

Görüşmede ayrıca, terör örgütleri ve iki ülkenin güvenliğini tehdit eden diğer güçlerle mücadele için yakın işbirliğinin gerekliliği vurgulandı.

Irak Savunma Bakanı Cuma Annad Sadun'un başkanlığındaki bir askeri heyet Tahran'a ziyarette bulunmuştu.

İran'dan Kanada'ya "cifte standart" tepkisi

Görüşmede Kanada’daki 400 bin İran vatandaşının yıllardan beri konsolosluk hizmetlerinden mahrum bırakıldığına işaretle bunların vatandaşlık ve konsolosluk hizmetlerinden mahrum bırakılmasının ve Kanada devletinin İran’ın Menfatlerini Koruma Bürosu açılmasına karşı gelmesinin kabul edilemez ve o ülkenin insan hakları iddialarına ters olduğu ifade edildi.

Görüşmede ayrıca Kanada hükümetinin özellikle İran’dan kaçan ekonomik yolsuzluklara karışanları iade etmediği belirtilerek, 2.6 milyar dolar yolsuzluk yapan Mahmut Reza Khaveri'nin bile İnterpol kırmızı bülteni ile aranmasına rağmen Kanada hükümetinin bu şahsın iadesi yönünde İnterpol ile bile işbirliği yapmamasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.